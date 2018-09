Menino argentino inventa bicicleta para andar com o primo paraplégico

Simón tinha visto na internet uma fotografia de um aparelho equiparado a uma bicicleta com um assento lateral. Imprimiu a fotografia, que serviu de ideia base para o projeto, e foi à procura de ajuda para a colocar em prática.

Com uma bicicleta e alguns ferros velhos, Simón, pediu auxílio a Ariel, um ferreiro, para que a ideia pudesse ganhar vida. "Simón tinha visto algo na internet, e achámos que a ideia era boa, então perguntamos ao Ariel se ele poderia fazer isso", conta Lisandro.

O rapaz de 11 anos nasceu com espinha bífida, uma má formação que fez com que não desenvolvesse completamente a coluna. Move-se numa cadeira de rodas e nunca pensou que seria possível andar de bicicleta com o primo.

Quanto mais imaginou que seria possível participar. A bicicleta, ajustada às medidas e à experiência de Lisandro, tem uma manivela que o permite colaborar no exercício.

Numa entrevista ao jornal argentino Clarín, Flávia, mãe de Lisandro, disse que os dois primos são inseparáveis e que estão sempre a pensar em atividades para realizarem em conjunto.

"Eles estão sempre a pensar no que podem fazer e como podem alcançá-lo. Quando colocas algo na tua cabeça, a cadeira de rodas não é um impedimento".