Pelo menos 27 mortos em naufrágio de cargueiro em RD Congo

O acidente ocorreu perto da localidade de Binga, na província de Mongala, de acordo com informação divulgada pela Rádio Okapi, da missão das Nações Unidas.O barco de carga transportava várias pessoas e mercadoria e submergiu no rio.

As operações de socorro prosseguem, na tentativa de encontrar os desaparecidos e recuperar os cadáveres. O naufrágio de barcos em rios é frequente em RD Congo, porém as embarcações são muito precárias e viajam muito carregadas, além da existência de pouca sinalização.

As autoridades de RD Congo trabalham para regular o setor, no qual abundam as embarcações improvisadas que transportam passageiros sem oferecer garantias.

Lusa