Recuperada informação das caixas negras de avião que caiu em Cuba em maio

A equipa de investigação conseguiu recuperar entre 90 a 95% das vozes e sons no interior do avião, antes e depois do acidente, enquanto os parâmetros técnicos foram integralmente obtidos, informou a televisão estatal cubana.

Segundo informação prestada pelo presidente do Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC), Armando Daniel López, a comissão está a analisar "segundo a segundo, minuto a minuto, o voo, para determinar de forma exata se foi falha humana ou um problema técnico".

Liderado por especialistas do IACC, o grupo de investigação conta com elementos cubanos, norte-americanos, mexicanos e europeus. As duas caixas negras estão nos Estados Unidos da América para serem analisadas por especialistas da Boeing, fabricante da aeronave.

As conclusões podem demorar entre seis meses a um ano desde a data do acidente.No dia 18 de maio, um Boeing 737 alugado pela companhia aérea cubana à operadora mexicana Global Air, despenhou-se momentos depois da descolagem do aeroporto Internacional José Martí, em Havana, com destino a Holguin, causando 112 mortos.

Apenas três mulheres chegaram com vida ao hospital, mas duas delas acabaram por morrer, enquanto a única sobrevivente permanece internada em estado grave.

A Global Air, proprietária do avião, atribuiu o acidente a uma "falha humana", mas não apresentou provas concretas, com a comissão de investigação a classificar as conclusões da companhia como "especulações".

Lusa