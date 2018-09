Síria acusa Israel de ataque aéreo em Latakia

As explosões prosseguiram durante meia hora, segundo a televisão estatal Al-Ikhbariya, que emitiu imagens de luzes brancas a brilhar no céu.

Uma fonte militar não identificada foi citada a dizer que a defesa aérea síria tinha intercetado alguns mísseis que se dirigiam para a capital provincial de Latakia a partir do mar.

A Al-Ikhbariya adiantou que dois dos feridos foram hospitalizados e que os outros tiveram alta depois de serem tratados.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), baseado no Reino Unido, que divulgou inicialmente as explosões, também relatou a existência de dez feridos, adiantando que todos eram soldados e alguns estavam em situação crítica.

Este grupo de monitorização da guerra na Síria avançou que o alvo parecia ter sido um depósito de munições situado no Instituto Estatal de Indústrias Técnicas.

O OSDH estava, porém, com dúvidas sobre se o depósito era das forças sírias ou iranianas.

Este ataque segue um padrão similar ao feito contra o aeroporto internacional de Damasco, no sábado, que a comunicação social estatal síria também atribuiu a Israel.

Também neste dia uma fonte militar assegurou, à imprensa do regime, que a defesa aérea síria tinha intercetado alguns mísseis provenientes do mar.

Outros ataques, noticiados em 04 de setembro, tinham sido dirigidos para a área costeira de Tartus e a província de Hama.

O OSDH adiantou que se admitia que estes ataques tivessem sido dirigidos contra posições militares iranianas.

Israel é suspeito de ter feito uma série de ataques aéreos, dirigidos na sua maioria contra posições dos iranianos ou das milícias do Hezbollah na Síria, que estão a participar na guerra neste país ao lado das forças do governo.

Israel raramente admite a autoria de ataques dentro da Síria, mas já garantiu que recorrerá à ação militar para impedir a transferência de armas para os seus inimigos.

No início deste mês, uma fonte militar israelita reconheceu que foram atacados cerca de 200 alvos iranianos na Síria nos últimos 18 meses.

Dirigentes norte-americanos e israelitas têm exigido que o Irão e o Hezbollah terminem com a sua presença armada na Síria, com Israel a garantir que não vai tolerar a presença crescente do Irão na Síria.

O ataque de hoje aconteceu horas depois de a Federação Russa e a Turquia terem anunciado um acordo que impediu um ataque das forças de Damasco contra Idlib, uma área controlada por rebeldes no noroeste sírio.

Lusa