PlayStation 1 ganha nova vida em nome da nostalgia

Vinte e quatro anos depois, eis que surge a “PlayStation Classic”, uma nova versão da Playstation 1. Segundo a Sony, o aparelho terá metade do tamanho do original e será lançado no dia 3 de dezembro.

O design conta com um botão de ejeção de disco, apesar da falta de um leitor de disco real, mantendo-se fiel ao modelo inicial.

A Nintendo também já explorou este conceito de nostalgia, ao lançar novas versões da NES e SNES, que chegaram a esgotar no mercado.

A data de lançamento marcará exatamente 24 anos desde a chegada da primeira PlayStation ao mercado, que foi colocada à venda no Japão a 3 de dezembro de 1994.