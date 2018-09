Presidente do PPE diz que Viktor Orban "não é fácil"

"Sobre Viktor Orbán falamos sempre e falaremos hoje outra vez com ele. Ele não é fácil. Já todos o sabemos", afirmou o político francês, antes do início de uma reunião do PPE, a que pertence o partido Fidesz, que é a formação de Orbán.

Daul respondeu assim à pergunta se a permanência do Fidesz no PPE seria discutida no encontro de hoje, depois de na semana passada o Parlamento Europeu ter aprovado a abertura de um inquérito para sancionar a Hungria, por entender que o Governo magiar violou o Estado de Direito.

O dirigente do PPE indicou que já comenta as decisões de Orbán desde há algum tempo e que neste assunto vão ser aplicadas as normas do partido.

"Sempre disse que a comunicação social não pode obrigar-me a excluir Viktor Orbán. Temos democracia no nosso partido, temos Estado de direito, liberdade e regras", declarou. Daul recordou que, na semana passada, mais de metade dos deputados do PPE votou a favor do início do processo que pode motivar sanções à Hungria, defendendo que o procedimento deve continuar.

"Queremos saber da Comissão (Europeia) em que é que não se manteve o Estado de Direito" na Hungria. Por outro lado, Daul criticou que só se fale de Orbán e não dos dirigentes de outros países, como Malta, Eslováquia ou Roménia, todos governados por formações que integram o Partido Socialista Europeu, nos quais, na sua opinião, também pode haver violações do Estado de Direito.

Mas, sobre a questão, o dirigente popular disse que se alguém não respeitar as regras do Estado de Direito, deve haver consequências. À sua chegada à reunião, o próprio Orbán referiu-se à sua possível exclusão do PPE, recordando que o seu partido, "dentro do PPE, é o que tem mais êxito".

Orbán governa com maioria absoluta desde 2010. Nos últimos anos, Bruxelas criticou algumas das suas decisões, como a recusa de acolher refugiados, as limitações da liberdade de imprensa e expressão e a aprovação de leis sobre o controlo das organizações não-governamentais e das universidades, que visou designadamente a Universidade da Europa Central, do milionário norte-americano de origem húngara George Soros.

