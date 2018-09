Sete anos de prisão por criticar Aung San Suu Kyi no Facebook

Ngar Min Swe foi considerado na terça-feira culpado de "sedição" por "ter escrito mensagens abusivas no Facebook contra a conselheira de Estado Aung San Suu Kyi, dando às pessoas ideias falsas sobre ela", disse à agência France Presse Htay Aung, um porta-voz do tribunal.

O antigo comentador, que escrevia no jornal oficial Global New Light of Myanmar na altura em que a junta militar governava a antiga Birmânia, é conhecido há anos por criticar a antiga dissidente Aung San Suu Kyi, no poder desde o início de 2016.

Ngar Min Swe criticou no Facebook o facto de o antigo presidente norte-americano Barack Obama ter abraçado Suu Kyi durante a sua visita em 2014, o que considerou um ultraje à cultura birmanesa, muito conservadora.

"Obama veio duas vezes. Donald Trump ainda não. Espere um beijo... Venha antes de 2020", escreveu.Para 2020 estão marcadas eleições legislativas e, segundo comentadores políticos, o partido dos antigos dirigentes da junta pode surpreender e por em causa o domínio do partido de Aung San Suu Kyi no parlamento.

