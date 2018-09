Em julho, um tribunal anticorrupção condenou Sharif a 10 anos de prisão, a filha Maryam a sete e o genro Mohammad Safdar a um.



O Tribunal Superior de Islamabad determinou hoje que saiam em liberdade mediante o pagamento de uma fiança de cerca de meio milhão de rupias (cerca de 3.500 euros) cada um.



Sharif foi afastado do cargo de primeiro-ministro em julho de 2017 pelo Supremo Tribunal do Paquistão, por acusações de corrupção, enfrentando vários processos judiciais no país.

Lusa