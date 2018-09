Encontradas 26 valas comuns no Ruanda com corpos de 5.400 vítimas do genocídio

Naphtal Ahishakiye, secretário-executivo da organização de sobreviventes do genocídio Ibuka, disse à agência Associated Press que as valas foram encontradas na zona de Kicukiro, na capital, Kigali.

Ahishakiye revelou que a descoberta resultou de uma "dica" de um homem que ouvira falar das sepulturas enquanto criança.

Em abril, outras valas comuns foram descobertas, contendo entre 2.000 a 3.000 corpos, tendo sido, na altura, consideradas como a descoberta mais significativa em anos naquele país.

De acordo com a AP, muitos ruandeses estão "chocados" e "entristecidos" com o facto de elementos da comunidade se terem mantido, durante tanto tempo, "calados" sobre as valas comuns.

Elementos da Ibuka asseguraram que os corpos terão um "enterro decente".

Lusa