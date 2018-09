Inundações no Rio Amazonas aumentaram de frequência nos últimos 30 anos

Os níveis da água do Amazonas têm sido registados diariamente no porto da localidade de Manaus, na região norte do Brasil, ao longo de 113 anos.

Os dados mostram como, na primeira parte do século XX, ocorreram uma vez em cada vinte anos graves inundações, superiores a 29 metros, o limite para declarar estado de emergência na cidade. Atualmente, esse tipo de inundação ocorre, em média, a cada quatro anos.

O estudo foi dirigido por Jonathan Barichivich, da Universidade Austral do Chile, e Manuel Gloor, da escola de Geografia da Universidade de Leeds (Reino Unido).

"O que realmente chama a atenção para o historial do registo de longo prazo do rio é a gravidade e frequência das inundações. Com poucas exceções, tem havido inundações extremas na bacia do Amazonas a cada ano, entre 2009 e 2015", explicou Barichivich.

O aquecimento global é considerado uma das causas responsáveis por estas inundações, já que os "cinturões de vento" nas latitudes altas ou médias no hemisfério sul foram mais para sul, o que levou à abertura de um espaço para as águas quentes do Oceano Índico rodearem a ponta de África, através da corrente das Agulhas, uma complexa corrente marítima que se desenvolve no sudoeste do Oceano Índico, em direção ao Atlântico tropical.

As mudanças nos ciclos da água da bacia do Amazonas tiveram sérias consequências para as pessoas e meios de subsistência no Brasil, Peru e outras áreas da região, de acordo com o estudo.

Lusa