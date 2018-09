Vídeo de motorista a dar uma estalada a um rapaz divide França

O caso aconteceu a 13 de setembro, em Arcueil, e, desde então, mais de 300 mil pessoas assinaram uma petição de apoio ao motorista. Já a mãe do jovem terá apresentado uma queixa contra o homem.

O rapaz disse às autoridades que estava a passar a estrada a correr para apanhar o autocarro depois da escola, quando ouviu uma buzina e um insulto, que atribuiu ao condutor do autocarro. Segundo a BBC, o rapaz devolveu o insulto "sem pensar": "Cala-te, vai, segue em frente."

O vídeo mostra o momento em que o motorista sai do autocarro e dirige-se ao jovem, a quem dá uma estalada. Depois, o homem - pai de dois jovens - pergunta que idade ele tem e diz "e que idade tenho eu?", indo-se embora.

Originalmente, o vídeo foi partilhado na plataforma Snapchat, onde foi visto mais de 1.2 milhões de vezes, de acordo com a emissora britânica.

As reações

A empresa responsável pelos transportes públicos de Paris e arredores (RATP) instaurou um processo disciplinar contra o motorista. A RATP condenou a ação violenta e afirmou que era contra os princípios e valores defendidos pela empresa.

O condutor admitiu à empresa francesa que reagiu emocionalmente e mostrou-se arrependido perante a ação. Os colegas lançaram até uma petição de apoio ao motorista, já tendo sido recolhidas mais de 300 mil assinaturas, numa semana.

O autarca local confessou que as crianças costumam atravessar a correr a rua, onde aconteceu o incidente. "Alguns metem-se em perigo", citou a emissora britânica, adiantando que o autarca condenou, no entanto, a reação "inapropriada" do condutor do autocarro.

As redes sociais estão divididas perante a ação violenta a que uns chamam de "cobarde", e o apoio à reação do motorista, que outros defendem ter sido "desrespeitado" pelo "mau comportamento" do rapaz.