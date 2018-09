Perto de 80 mortos em naufrágio no Lago Vitória, Tanzânia

"Por enquanto, o balanço é de 79 mortos", indicou o governador John Mongella à televisão, citado pela agência France-Presse. Um anterior balanço indicava 44 mortos e 37 resgatados.

O ferryboat Nyerere naufragou ontem com um número desconhecido de pessoas a bordo, perto da Ilha Ukara, no sul do maior lago de África, segundo um comunicado da agência tanzaniana de serviços elétricos e mecânicos, o operador público do navio.

"Estavam a bordo mais de uma centena de pessoas quando o ferryboat se afundou, temendo-se que muitas deles tenham perdido a vida", disse George Nyamaha, que lidera o Conselho Distrital de Ukerewe, que se situa na região de Mwanza.

O ferryboat transportava também mercadorias quando se virou junto ao cais, sendo que a causa do acidente não foi esclarecida.

Contudo, naufrágios como este acontecem frequentemente devido ao excesso de carga que segue nos barcos.

Os balanços são muitas vezes trágicos, pois além da falta de coletes salva-vidas a bordo, muitos dos passageiros não sabem nadar.

Em 1996, quase 700 pessoas morreram quando uma embarcação se afundou no mesmo lago.