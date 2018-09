Três crianças e dois adultos esfaqueados numa creche em Nova Iorque

Um rapaz e duas meninas foram agredidos e uma delas encontra-se em estado grave, mas não corre risco de vida.

O pai de uma das crianças foi esfaqueado na perna e outra das funcionárias da creche também foi agredida.

Desconhecem-se detalhes sobre o motivo da agressão e sobre os ferimentos das restantes vítimas.

A alegada autora da agressão foi encontrada no subsolo do prédio, com os pulsos cortados por si-própria, segundo declarações da polícia à AFP e encontra-se atualmente sob custódia num hospital.

