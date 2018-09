Turquia ordena detenção de 110 militares da Força Aérea

A televisão CNNTürk noticiou hoje que a polícia lançou operações de busca e detenção em 15 províncias e que 85% dos suspeitos já estão sob custódia policial.

Os detidos vão ser transferidos para Ancara para um primeiro interrogatório e depois para as instalações da Procuradoria-Geral.

Os 110 suspeitos são militares no ativo e foram identificados com base em contactos telefónicos regulares com seguidores de Gulen, segundo a televisão.Mais de 50.000 pessoas, entre as quais militares, magistrados e professores, foram detidas desde a tentativa de golpe na Turquia.

Lusa