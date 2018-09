EUA condenam ataque terrorista na cidade iraniana de Ahvaz

Um porta-voz do Departamento de Estado manifestou apoio ao povo iraniano na sequência deste ataque terrorista na cidade de Ahvaz, considerado o mais sangrento da última década.

O Presidente do Irão, Hassan Rohani, prometeu hoje uma "resposta terrível" ao ataque terrorista em Ahvaz que, de acordo com último balanço, causou a morte de 29 pessoas e feriu 53.

"A resposta da República islâmica a qualquer ameaça será terrível", disse, em comunicado, Hassan Rohani.

No documento, o Presidente iraniano garantiu que aqueles que "fornecerem apoio à propaganda terrorista" terão também que responder.

De acordo com os meios de comunicação locais, o ataque em um desfile militar no irão, que já foi reivindicado pelo movimento radical Estado Islâmico, matou pelo menos oito membros da Guarda Revolucionária, grupo de elite do país.

A agência iraniana Irna relatou que havia mulheres e crianças entre os espetadores da parada militar, referindo ainda que o número de mortos poderá subir.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad, através de uma publicação na rede social Twitter, já tinha prometido uma resposta firme "para defender as vidas iranianas".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria também "condenou firmemente" o ataque terrorista à parada militar.

O Irão é um dos aliados do regime sírio, que tem atacado as estruturas do Estado Islâmico no leste da Síria.



Lusa