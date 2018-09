Filho de José Eduardo dos Santos em prisão preventiva

A medida de coação foi aplicada esta segunda-feira, no âmbito do chamado "caso dos 500 milhões".

Zenú - como é conhecido - foi acusado pelo Ministério Público angolano por associação criminosa, falsificação, tráfico de influências, burla, peculato e branqueamento de capitais.

As suspeitas remontam ao tempo em que presidiu ao Fundo Soberano de Angola, entre a sua criação, em 2012, e até ser demitido em janeiro deste ano.

O filho do ex-Presidente terá feito uma transferência ilegal de 500 milhões de dólares, em conluio com Valter Filipe, o antigo governador do Banco de Angola.

Por decisão da Justiça angolana, José Filomeno dos Santos fica a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Leia abaixo o comunicado da PGR angolana na íntegra: