Polícia do Rio de Janeiro prende 15 criminosos em operação contra milícias

Chamada de Operação Gerais, a ação cumpre 52 mandados de busca e apreensão e 23 de prisão preventiva contra milicianos com atuação em São Gonçalo e Maricá.

O Ministério Público do Rio de Janeiro disse, em comunicado, que o objetivo da operação é desarticular três milícias com comandos distintos, mas com integrantes com atuação em mais de uma delas, suspeitos de cometerem diversos crimes.

"A investigação apurou que os grupos agem com violência, uso de armas de fogo e prática de homicídios, como modo de disseminar o temor e exercer o domínio sob a população", explicou este órgão de Justiça brasileiro.

"As atividades desempenhadas como fonte de arrecadação nas áreas dominadas são típicas das milícias: exploração de 'segurança' clandestina a comerciantes, controle sobre a venda de botijões de gás e cestas básicas, venda de cigarros contrabandeados, exploração da venda de serviço clandestino de internet e TV a cabo", acrescentou.

Os grupos criminosos investigados teriam um lucro mensal em torno de 100 mil reais (20,9 mil euros), podendo chegar a 1,2 milhão de reais (251 mil euros) ao ano, segundo informações divulgadas pelo portal de notícias brasileiro G1.

Sobre os presos, o Ministério Público do Rio de Janeiro informou que todos foram indiciados pelo crime de formação de milícia.

