Reino Unido investiga escândalo de sangue contaminado

Milhares de hemofílicos contraíram hepatite C e HIV na sequência de transfusões de sangue importado dos EUA e administradas sob a supervisão do NHS, o serviço público de saúde do Reino Unido.

A investigação vai procurar determinar as causas, mas também "se houve tentativas de ocultar" factos através "da destruição de documentos ou da retenção de informações", analisando a resposta dada na altura pelo governo britânico e pelo NHS.

O inquérito

Liderado pelo juiz aposentado Brian Langstaff, está previsto durar pelo menos dois anos e meio. Um representante das vítimas, o advogado Des Collins, disse hoje na abertura: "Para as pessoas afectadas, as suas famílias e para os grupos [que fizeram campanha para o inquérito], este é um dia que poucos pensaram que iria acontecer. Agora, as autoridades, tanto o governo como as empresas farmacêuticas, deverão ser responsabilizadas".

A decisão de abrir um inquérito público foi tomada em 2017 pela primeira-ministra britânica, Theresa May, depois de uma investigação anterior, concluída em 2009, estabelecer que o governo deveria ter agido antes para aumentar as reservas de sangue britânico e deixar de depender de importações.

A conclusão resultou na criação de um sistema de compensação às vítimas, mas até agora não foram atribuídas responsabilidades.

Em setembro de 2017, o Supremo Tribunal de Justiça britânico autorizou as vítimas do escândalo a lançar uma ação judicial coletiva por danos.

Lusa