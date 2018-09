Sobe para 224 o número de mortos em naufrágio no Lago Vitória, na Tanzânia

Em comunicado, o gabinete do Presidente da Tanzânia, John Magufuli, referiu que a nação do leste de África vai nomear um comité para investigar o acidente junto das agências de segurança.

O ministro das Obras, Transportes e Comunicações, Isaack Kamwelwe, afirmou que o número de mortes no navio MV Nyerere atingiu os 224, segundo a televisão estatal Tanzania Broadcasting Corp, citado pela Bloomberg.

A embarcação MV Nyerere naufragou na quinta-feira no lago Vitória, a cerca de 50 metros do local onde iria atracar.

O navio transportava cerca de 400 passageiros, apesar de a sua capacidade máxima ser para 100 pessoas e 25 toneladas de carga.

O Presidente da Tanzânia, John Magufuli, já enviou condolências às famílias das vítimas mortais e desejou uma rápida recuperação aos passageiros que foram, entretanto, hospitalizados.

O navio pertence à Agência de Serviços Eletrónicos e Eletromecânicos da Tanzânia e naufragou enquanto fazia a ligação entre a península de Ukerewe e a ilha de Ukora, na zona sul do lago Vitória, o maior do continente africano.

Naquele lago - um importante ponto de atração turística rodeado pelos territórios da Tanzânia e Quénia -- registam-se vários naufrágios todos os anos sobretudo devido a fortes tempestades.

Segundo a Cruz Vermelha, em 1996, mais de 800 pessoas morreram no naufrágio do ferryboat "Bukoba" no Lago Vitória, ao largo de Mwanza.

Lusa