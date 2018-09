Bill Cosby considerado predador sexual violento e condenado a pena de prisão

Depois de em abril ser considerado culpado de três crimes de agressão sexual, contra a antiga basquetebolista Andrea Constand, o comediante ouviu esta terça-feira a sentença por drogar e molestar a mulher, na sua casa, nos subúrbios de Filadélfia, em 2004.

Classificação: Predador sexual violento

Segundo a BBC, a classificação como "predador sexual violento" obrigada o ator a receber aconselhamento para o resto da vida e a estar registado junto da polícia, assim como precisa de notificar qualquer comunidade, onde possa viver, dos crimes sexuais que cometeu.

Vizinhança, centros de cuidados de crianças e escolas precisam de ser informadas sobre a sua localização.

A audiência de dois dias de Bill Cosby começou na segunda-feira, no Tribunal do Condado de Montgomery, com um debate sobre a classificação como predador sexual.

A equipa de defesa do ator argumentou que a classificação era muito severa, dada a idade do arguido e o facto de estar legalmente cego - uma condição definida pela lei, que limita as atividades da pessoa, como conduzir, por exemplo.

Durante a audiência, uma psicóloga testemunhou que Cosby mostra sinais de sofrer de um transtorno mental e que seria provável voltar a cometer o mesmo crime.

A vítima

Dominick Reuter

Em junho de 2017, a antiga atleta contou como Cosby - um homem que via como seu mentor - deu-lhe comprimidos, que a deixaram "paralisada" e incapaz de parar a agressão.

Citada pela emissora britânica, Andrea Constand relatou esta terça-feira o impacto que isso teve na sua vida.

"Para realmente perceber o impacto que a agressão sexual teve na minha vida, era preciso entender a pessoa que eu era antes de acontecer."

Andrea Constand revelou que parou de comer, dormir e socializar. Era uma "jovem mulher cheia de confiança" antes de Bill Cosby lhe roubar isso.

Bill Cosby foi detido em 2015, mas ficou em liberdade após pagamento de fiança, após ser acusado de abuso sexual contra a atelta. Em 2014, a Justiça optou por não acusar o comediante de abuso sexual de menor, num caso que remonta a 1974.

Com a carreira em Hollywood e a imagem de boa pessoa destruídas, Bill Cosby tornou-se, assim, a primeira celebridade da era #MeToo a ser enviada para a prisão.