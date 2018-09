Elon Musk revela plano sobre base marciana e imagens do foguetão que viajará para a Lua e Marte

Há cerca de uma semana foi anunciado que um milionário japonês será o primeiro turista espacial da SpaceX. De acordo com o fundador da empresa espacial, Elon Musk, a viagem à volta da Lua irá realizar-se em 2023, a bordo de um novo foguetão - o Big Falcon Rocket (BFR) - que ainda está em fase de desenvolvimento.

Nesse evento, Musk mostrou algumas imagens do novo sistema de lançamento e algumas fotografias do andamento da construção do BFR nas instalações da SpaceX em Los Angeles.

Poucos dias depois, a 21 de setembro, Musk publicou no Twitter e no Instagram ilustrações do novo foguetão.

E de como será uma futura base em Marte - a Mars Base Alpha. Musk adianta ainda a sua previsão de quando estará pronta a base marciana - 2028.

Musk quer que a SpaceX seja a primeira a estabelecer uma base em Marte - nas imagens vêem-se vários foguetões BFR estacionados no planeta vermelho, alinhados e rodeados de caminhos. O BFR tem motores 31 Raptor, alimentados a oxigénio líquido e metano e poderão servir de casas aos humanos.

"A ideia será depois expandir e transformar numa base maior - uma aldeia, uma cidade, várias cidades", refere a SpaceX.