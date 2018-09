Membro dos Pussy Riot que investigava República Centro Africana está a recuperar

Outra ativista sugeriu que Verzilov foi atacado por estar a investigar a morte de jornalistas russos na República Centro-Africana. Verzilov tem estado internado no hospital berlinense Charité, desde que chegou de Moscovo, onde recebeu os primeiros tratamentos.

Através da rede social Twitter, Verzilov escreveu que só recuperou a consciência plenamente há três dias, depois de ter estado num "buraco negro" nos anteriores 12 dias. Acrescentou que "passou dias na grande companhia de venenos maravilhosos".

O que aconteceu a Verzilov?

Os médicos alemães que estão a tratar Verzilov afirmaram que as notícias de que tinha sido envenenado eram "muito plausíveis", mas sublinharam que não podiam dizer como tinha ocorrido ou quem tinha sido responsável.

Verzilov e três outros membros do grupo Pussy Riot foram detidos durante 15 dias na Federação Russa por terem invadido o terreno do jogo da final do Campeonato de Mundo de Futebol para protestar contra a violência policial.

Outra ativista das Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova, disse à AP, depois de regressar de Berlim, que os médicos alemães eram incapazes de determinar o que provocou a doença a Verzilov, porque qualquer possível toxina teria sido retirada do seu corpo durante o tratamento num hospital moscovita.

Tolokonnikova adiantou que acredita que Verzilov pode ter sido envenenado devido ao seu ativismo político, à invasão do terreno de jogo ou à investigação à morte de três jornalistas russos na República Centro-Africana, em julho.

A investigação na República Centro Africana

Mikhail Khodorkovsky, um opositor ao presidente russo, Vladimir Putin, que está exilado, mas que financiou o trabalho dos jornalistas russos assassinados, afirmou que estavam a investigar uma empresa de segurança privada russa, designada Wagner, que opera na República Centro-Africana.

Esta empresa de mercenários está ligada a Yevgeny Prigozhin, um empresário de São Petesburgo que tem a alcunha de 'chef de Putin', por os seus restaurantes acolherem os jantares de Putin com dirigentes estrangeiros.

Alexei Druzhinin

A República Centro-Africana caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por vários grupos juntos na designada Séléka (que significa coligação na língua franca local), que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-balaka.

O conflito neste país, com o tamanho da França e uma população que é menos de metade da portuguesa (4,6 milhões), já provocou 700 mil deslocados e 570 mil refugiados e colocou 2,5 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária. O governo do Presidente Faustin Touadera, um antigo primeiro-ministro que venceu as presidenciais de 2016, controla cerca de um quinto do território.

O resto é dividido por mais de 15 milícias, que, na sua maioria, procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.

A missão de Portugal

Portugal está presente no país desde o início de 2017, no quadro da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA). No início de setembro, o major-general do Exército Marco Serronha assumiu o cargo de 2.º comandante da MINUSCA.

A que já é a 4.ª Força Nacional Destacada Conjunta, composta por 159 militares, dos quais 156 do Exército, sendo 126 paraquedistas, e três da Força Aérea, iniciou a missão em 05 de setembro.

Portugal também integra a Missão Europeia de Treino Militar-República Centro-Africana (EUMT-RCA), comandada pelo brigadeiro-general Hermínio Teodoro Maio.

A EUTM-RCA, que está empenhada na reconstrução das forças armadas do país, tem 45 militares portugueses, entre os 170 de 11 nacionalidades que a compõem.

Lusa