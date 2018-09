Pai de criança salva por "Homem-Aranha" condenado a pena suspensa

O homem foi condenado por negligência e obrigado a frequentar um curso sobre parentalidade depois do filho, de apenas quatro anos, ter ficado pendurado na varanda do quarto andar ao cair da janela.

Mamoudou Gassama, originário do Mali e em situação irregular em França, foi filmado a trepar várias varandas para salvar o menino. Um ato heroico que lhe valeu uma medalha, a nacionalidade francesa e uma oferta de trabalho.

Na altura do acidente a criança estava sozinha em casa. O pai teria saído para ir às compras e jogar Pokémon Go. Ao jornal Le Figaro, o advogado diz que o seu cliente está “consciente do erro que cometeu”.