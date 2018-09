Rei da Arábia Saudita inaugura comboio de alta velocidade que ligará Meca e Medina

O monarca declarou o serviço inaugurado antes de embarcar num dos novos comboios para fazer a viagem inaugural entre Jeddah e Medina, disse um porta-voz do consórcio construtor à agência de notícias espanhola EFE.

A cerimónia contou com a participação do príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, e de outras autoridades do reino, além de representantes do consórcio Al Shoula, formado por doze empresas espanholas.

O comboio viaja agora até Medina, onde terminará a rota inaugural da linha de 450 quilómetros, que está a ser testada desde 31 de dezembro.

Embora o comboio tenha sido inaugurado hoje, as operações comerciais só começarão dentro de algumas semanas.

Inicialmente, o número de passageiros será limitado e só circulará quatro dias por semana.

A linha atravessa zonas de planícies desérticas, algumas com ventos laterais que arremessam areia na via, o que forçou o consórcio espanhol a instalar 30 tecnologias de última geração no comboio que cobrirá a linha - o Talgo 350 Haramain - para se adaptar à areia e ao calor.

O AVE foi o contrato mais ambicioso e valioso vencido por empresas espanholas fora da Espanha.

O projeto foi adjudicado em 2011 por 6,7 mil milhões de euros, embora com os ajustes no custo do projeto já ultrapasse os 7,0 mil milhões de euros.

O trabalho do consórcio espanhol começou em 2012 e incluiu a conceção, construção da via e sistemas, o fornecimento 35 comboios comerciais e um de luxo para o rei, bem como a operação e manutenção da linha férrea por doze anos.

O consórcio Al Shoula é composto pelas empresas espanholas ADIF, Cobra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa, Ineco, Indra, OHL, Renfe e Talgo; e as sauditas Al Shoula e Al Rosan.

Lusa