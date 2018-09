Aumentam pressões na Venezuela contra jornalistas para ocultar crise

As denúncias foram feitas pelo Colégio Nacional de Jornalistas (CNP), entidade responsável pela atribuição da carteira profissional, pela ONG Espaço Público (EP) e pelo Instituto de Investigações da Comunicação (Ininco), da Universidade Central da Venezuela.

Estes organismos pediram à "Defensoria do Povo" (espécie de promotor de justiça) para que inste o Ministério Público a atuar para repor os direitos violados, estabelecer responsabilidades e aplicar sanções por ataques a jornalistas nacionais e internacionais.

Por outro lado, querem ainda reunir-se com os chefes da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar), da Polícia Nacional Bolivariana e dos Serviços Bolivarianos de Inteligência (SEBIN, serviços secretos), para que respeitem as garantias constitucionais e os direitos dos jornalistas.

"O Governo não quer que se saiba o que acontece. Trava a difusão de notícias, o que viola a liberdade de expressão, e tenta que seja divulgada apenas a versão dos porta-vozes ministeriais, que não têm credibilidade e que dizem que no país não acontece nada", disse o presidente do CNP, Tinedo Guía.

Tinedo Guía condenou a anulação dos passaportes de vários jornalistas, detenções arbitrárias durante a cobertura noticiosa, medidas legais que limitam os jornalistas de informar sobre determinados assuntos, agressões físicas e proibição de noticiar sobre determinados temas.

"Há limitações que têm sido impostas de maneira pessoal, contra jornalistas, e também contra os meios independentes, como acontece com o papel de jornal [cuja distribuição está condicionada pela estatal Corporação Maneiro] ", explicou.

Segundo Tinedo Guía, têm ocorrido ainda ações contra familiares de jornalistas.

"O que acontece com os comunicadores é muito grave (...). Há intimidação, violência e censura. Por sua vez, estes factos geram autocensura e, nalguns casos, os jornalistas abandonam o país", explicou Luísa Torrealba, do Ininco.

Segundo o Ininco, há estados da Venezuela "onde já não há nenhum jornal" por não receberem papel para imprimir.

Acresce a limitação da capacidade informativa das estações de rádio, "a maioria das quais [já] não tem noticiários".

"Na Venezuela, está a ser violada a liberdade de expressão, o direito à livre informação, à informação pública e à liberdade de consciência (...) enquanto se aumentam os mecanismos de controlo social, como o cartão da pátria [implementado pelo partido do Governo] ", disse.

Segundo Carlos Correia, diretor da ONG Espaço Público, um cidadão está detido por divulgar informação na rede social Twitter e estão a ocorrer bloqueios no acesso a portais na Internet, assim como medidas judiciais com fins económicos contra o jornal El Nacional e o 'site' La Patilla.

No caso do El Nacional, o vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), Diosdado Cabello, que é tido como o segundo homem mais forte do chavismo, já disse publicamente que pretende transformar a sua sede numa instituição educativa.

Lusa