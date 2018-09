EUA fecham consulado na cidade iraquiana de Bassorá

"Tendo em conta as ameaças cada vez mais numerosas e específicas e a incitação a ataques ao nosso pessoal e instalações no Iraque, ordenei a retirada temporária do pessoal diplomático", indicou o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo em comunicado.

Segundo Pompeo, as ameaças "emanam do governo iraniano, do corpo dos Guardas da Revolução e de milícias "ajudadas, controladas e dirigidas" pelo chefe da força Qods, Ghassem Soleimani.

Foi decidida a "saída ordenada" de todo o pessoal norte-americano do consulado geral de Bassorá, precisou a porta-voz do departamento de Estado, Heather Nauert, acrescentando que os serviços consulares serão assegurados pela Embaixada dos Estados Unidos em Bagdade.

"Houve incidentes repetidos de tiros indiretos de elementos das milícias contra o nosso consulado em Bassorá nas últimas 24 horas", disse Pompeo.

Paralelamente ao encerramento do consulado, o departamento de Estado publicou um novo aviso aos norte-americanos que viajam para o Iraque, prevenindo-os de que a capacidade das autoridades para os socorrer em caso de urgência "está extremamente limitada".

"Fiz saber claramente ao Irão que os Estados Unidos retaliarão prontamente e de forma adequada a qualquer ataque" contra edifícios norte-americanos.

Em meados de setembro, a Casa Branca tinha já avisado que responsabilizaria o Irão por qualquer ação violenta no Iraque perpetrada pelas milícias.

Lusa