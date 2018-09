Mensagem de marinheiro apaixonado chega à Austrália

Um funcionário de uma empresa de excursões encontrou uma garrafa coberta em cracas, há duas semanas, na praia de Airlie, no estado australiano de Queensland. A própria empresa recorreu às redes sociais para mostrar o achado e "aguçar o apetite" dos seus seguidores por mais pormenores sobre aquela garrafa.

No interior da garrafa, estava uma mensagem em mandarim. Uma língua desconhecida que levou a empresa a pedir ajuda para traduzir a carta.

"Sou um marinho, atualmente a navegar no Oceano Índico. No fundo do coração, sinto tanta falta da minha noiva. Vim para o mar assim que casei. Tento tanta pena dela. Esta garrafa serve para expressar o afeto que tenho no coração. Espero que assim que chegar a casa, possa ficar para sempre com a Jing. (...) Não espero que alguém encontre esta garrafa ou que a abra. Só estou à procura de algum conforto para o meu coração. Amo-te Jing."

Mas a mensagem não ficou no fundo do mar e acabou por invadir as redes sociais, com os internautas a reconhecerem o carinho passado para aquela declaração de amor.

"É maravilhoso ter um marido destes. Se o meu ex-namorado fosse como ele, nunca tínhamos terminado", disse uma mulher de Tianjin, citada pela BBC. "Existe uma coisa chamada amor verdadeiro", disse outra pessoa de Shanxi.

Até ao momento, nem o marinheiro, nem a sua eterna amada foram encontrados, ficando apenas a esperança do caminho que a garrafa ainda pode percorrer e das pessoas a que pode chegar.