Merkel aponta "profundas divergências" no início da visita de Erdogan

Erdogan já se encontrou com Angela Merkel, um ano depois de ter lançado um apelo aos eleitores para que não votassem na chanceler alemã.

A visita realiza-se num momento particularmente delicado nas relações entre os dois países, e entre a Turquia e a União Europeia.

Merkel já fez referência ao que diz serem as "profundas divergências" com Ancara, mas sublinhou também que há um "interesse comum estratégico" entre turcos e alemães.

O regime político turco está cada vez mais longe do modelo europeu, mas a Turquia continua a ser uma aliada na NATO e a desempenhar um papel determinante no fluxo de migrantes para a Europa e no conflito na Síria.