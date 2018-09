Erdogan considera visita à Alemanha "muito bem-sucedida, apesar de todas as críticas"

Erdogan assegurou, citado pela agência EFE, que tanto com a chanceler alemã, Angela Merkel, como com o presidente, Frank-Walter Steinmeier, teve conversações "a um bom nível" e sublinhou a necessidade, "apesar da diferença de opiniões", de se "focar nas afinidades" e de "intensificar a cooperação" entre a Turquia e a Alemanha.

O presidente turco voltou a exigir uma maior cooperação da Alemanha e dos restantes países europeus no combate ao terrorismo.

"Estas pessoas não devem encontrar refúgio em nenhum lugar do mundo", afirmou, acrescentando que "as ruas europeias não devem continuar a ser contaminadas de terroristas".

Erdogan denunciou organizações como o ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Curdistão ou o movimento do clérigo Fethullah Gülen, ao qual Ancara atribui a tentativa de golpe de julho de 2016, de recrutar jovens, e também aqueles que colocam no mesmo saco o islão e o terrorismo.

Mas "o islão significa paz" e, nesse sentido, chamou à mesquita inaugurada hoje um "lugar de paz".

Erdogan assegura que naquela mesquita cabem "todos aqueles, muçulmanos ou não, que acreditam num futuro comum, na paz e na convivência".

Num discurso de quase 40 minutos, proferido perante cerca de mil convidados, o presidente turco apelou também a "que se ponha fim ao racismo".

Erdogan recordou a controvérsia que gerou uma fotografia na qual os futebolistas alemães de origem turca Mesut Özil e Ilkay Gündogan tiraram consigo, interpretada como apoio à campanha para as eleições presidenciais do passado dia 24 de junho, e que levou o primeiro a renunciar à seleção alemã.

"O que se passa atualmente não está bem", defendeu Erdogan, referindo que não consegue entender a razão pela qual Mesut Özil e Ilkay Gündogan são "de repente rejeitados", apenas por terem sido fotografados com ele.

Centenas de pessoas juntaram-se hoje em Colónia para protestar contra a visita do presidente turco, e milhares de pessoas manifestaram-se pela mesma razão em Berlim, na noite de sexta-feira.

A visita de Erdogan à Alemanha tem por objetivo reduzir as tensões entre os dois países.

A Alemanha e a Turquia entraram em confronto sobre vários assuntos nos últimos anos, incluindo a prisão de jornalistas alemães pela Turquia.

O presidente turco chegou a chamar os principais partidos da Alemanha de "inimigos da Turquia", e acusou as autoridades alemãs de agirem como nazis, levando Merkel a condenar seus comentários.

Lusa