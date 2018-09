Tufão obriga Japão a cancelar 400 voos no sul do país

As condições atmosféricas levaram as companhias aéreas japonesas a cancelar mais de 400 voos de ida e volta para as regiões de Okinawa e Kagoshima, que afetaram mais de 380 mil passageiros, informou a agência de notícias local Kyodo.

Trami é o 24.º na temporada de tufões no Pacífico e está classificado como "muito forte". Às 11h45 (03.45 em Lisboa), o tufão encontrava-se a cerca de 80 quilómetros a sudoeste de Naha, capital do arquipélago de Okinawa.

Mais da metade dos municípios em Okinawa decidiu fechar as mesas de voto para as eleições para o cargo de governador marcadas para domingo, enquanto algumas ilhas anteciparam mesmo a votação.

O Aeroporto Internacional de Kansai, em Osaka (oeste), planeia fechar temporariamente as suas duas pistas na manhã de domingo (madrugada em Lisboa), cerca de sete horas antes do impacto previsto pela chegada do tufão.

A ideia é evitar cenas como aquelas experimentadas durante a passagem do tufão Jebi, no início de setembro, que inundou uma das pistas e os terminais, deixando milhares de passageiros presos.

O Trami está a viajar a 20 quilómetros por hora em direção ao norte, com rajadas de vento a chegarem aos 216 quilómetros por hora, devendo atingir terra firme em Kyushu, na manhã de domingo.

O Japão foi atingido por vários tufões este ano, incluindo o Jebi, o mais poderoso a atingir terra em 25 anos, e o Prapiroon, que provocou chuvas torrenciais que, em julho, fizeram mais de 220 mortos no oeste e sul daquele país asiático.

Lusa