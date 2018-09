Passagem de tufão pelo Japão faz 45 feridos e cancela mil voos

As autoridades contabilizaram 38 feridos leves na ilha de Okinawa (sudoeste), a primeira afetada pelo tufão, e outros sete em Kagoshima, no sul da ilha de Kyushu (sudoeste).

A circulação de comboios de alta velocidade foi suspensa no oeste do país e quase mil voos cancelados devido ao encerramento do aeroporto de Kansai, perto de Osaka.

O tufão, que regista rajadas de 216 quilómetros por hora chegou hoje à ilha principal de Honshu e deverá ter um forte impacto no arquipélago até segunda-feira.

O 24.º tufão do ano na Ásia deve tomar a direção de Kyushu e Honshu e, assim, 'varrer' o Japão de sudoeste a nordeste.

O Japão foi atingido por vários tufões este ano, incluindo o Jebi, o mais poderoso a atingir terra em 25 anos, e o Prapiroon, que provocou chuvas torrenciais que, em julho, fizeram mais de 220 mortos no oeste e sul daquele país asiático.