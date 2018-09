Presidente da Indonésia visita ilha atingida por terramoto e tsunami

Widodo chegou de avião ao aeroporto de Palu, a capital de Célebes, umas horas depois de ter sido reaberto a voos comerciais.

"Quero ver eu mesmo e assegurar-me que a resposta ao impacto do terremoto e do tsunami em Célebres chega a todos os nossos irmãos dali. Peço a todo o país que reze por eles", escreveu o responsável na sua página do Twitter antes de partir da ilha de Java.

O número de mortos na sequência do terramoto de magnitude 7,5 seguido de tsunami, que abalaram na sexta-feira a ilha de Celebes, na Indonésia, subiu para 832, segundo um novo balanço divulgado hoje pelas autoridades locais.

A maioria das vítimas (821) registou-se em Palu, cidade com cerca de 350.000 habitantes na costa oeste de Celebes, havendo também registo de mortes (11) em Dongalla.

No entanto, a Cruz Vermelha Internacional já alertou que há pouca informação sobre Danggala, cidade de difícil acesso, afirmando ser "extremamente preocupante".

"Isto já é uma tragédia, mas pode ser pior", lê-se num comunicado divulgado por aquela organização.

As falhas nas comunicações têm dificultado os trabalhos das equipas de busca e salvamento no terreno, mas as agências internacionais falam em centenas de feridos a receber tratamento médico em tendas improvisadas no exterior.

A Força Aérea da Indonésia vai enviar dezenas de aviões Hercules, quatro aeronaves Boeing 737, cinco CN 295, duas aeronaves CN 235 e vários helicópteros para reforçarem o apoio às operações de resgate, humanitárias, nas evacuações e na logística.

A Indonésia assenta sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica onde, em cada ano, se registam cerca de 7.000 terramotos, a maioria moderados.

Entre 29 de junho e 19 de agosto, pelo menos 557 pessoas morreram e quase 400.000 ficaram deslocadas devido a quatro terramotos de magnitudes compreendidas entre 6,3 e 6,9, que sacudiram a ilha indonésia de Lombok.



Lusa