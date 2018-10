Prémio Nobel da Medicina atribuído a James P. Allison e Tasuko Honjo

James P. Allison e Tasuku Honjo descobriram a proteína em células imunes que funcionam como um travão à propagação do cancro. Os tratamentos com base nesta descoberta provaram ser eficazes na luta contra a doença.



Em 2017 três cientistas norte-americanos Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young venceram o Prémio Nobel da Medicina por investigações sobre os ritmos biológicos do corpo humano. Os estudos permitiram conhecer melhor como o organismo se adapta ao ciclo dia-noite, bem como as consequências nefastas dos problemas de sono.

Medicina é a primeira categoria a ser anunciada pela academia Sueca. O próximo é o Nobel da Física, que será conhecido esta terça-feira, seguindo-se o Nobel da Química, Paz e Economia.

O mais aguardado é o Prémio Nobel da Paz, que será anunciado esta sexta-feira. Conta com mais de 300 candidatos, entre eles Donald Trump.