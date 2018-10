Temporada Nobel começa hoje mas sem Literatura

Em causa estão alegados abusos sexuais do marido de um membro da academia. Em novembro do ano passado, foram tornadas públicas as acusações contra o fotógrafo francês Jean-Claude Arnault.

Além dos escândalos sexual terá havido também fuga de informação, com a divulgação de nomes dos vencedores antes do anúncio formal.

Demitiram-se 8 dos 18 membros da academia. Sem quórum para escolher o laureado, a literatura fica sem vencedor mas é a única categoria afetada.

O anúncio da Academia Nobel foi feito em maio deste ano.