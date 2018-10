A fotografia de Macron que está a gerar polémica em França

A imagem foi duramente criticada pela líder da extrema-direita francesa Marine Le Pen no Twitter. “Não há palavras para expressar a nossa indignação. França não merece isto”, pode ler-se na legenda da publicação.

Macron não demorou a reagir, defendendo o jovem que aparece na fotografia com o dedo do meio erguido e explicando que esta foi retirada do contexto.

“As razões porque lutei para ser eleito em vez de Marine Le Pen é porque respeito todos os filhos da República, independentemente dos seus problemas”.

O presidente francês esclareceu ainda que, depois do momento fotográfico, os dois jovens transportaram uma rapariga com uma deficiência física até ao seu encontro.

A visita de Macron à ilha nas Caraíbas acontece um ano depois do furacão Irma ter atingido a zona.