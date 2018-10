Melania visita clínica de bebés em viagem ao Gana

No Hospital Regional de Acra, capital do país, a primeira-dama dos Estados Unidos observou como os bebés são pesados: em sacos pendurados num gancho numa balança. Segundo a Associated Press, Melania Trump viu como as vitaminas são administradas aos bebés e visitou uma unidade de terapia intensiva neonatal.

Esta foi a sua primeira paragem depois de chegar hoje de manhã ao país da África Ocidental e o objetivo era destacar o seu interesse pelo bem-estar infantil.

A primeira-dama dos Estados Unidos, visitou as antigas e as novas alas do hospital na capital do Gana, em Accra, e distribuiu ainda presentes. Na sua primeira viagem internacional como primeira-dama, Melania Trump pretende visitar o Malaui, o Quénia e o Egito.

