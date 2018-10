Nobel da física para cientistas que revolucionaram ciência do laser

Donna Strickland é a terceira mulher a receber um Nobel da Física nas 111 edições anteriores.

A par dos cientistas Arthur Ashkin e Gérard Mourou passam a fazer parte da lista dos nomes maiores da ciência mundial como Marie Curie, Max Planck, Niels Bohr ou Albert Einstein.

O prémio Nobel da Física implica ainda um prémio monetário de nove milhões de coroas suecas (cerca de 870 mil euros), é o segundo Nobel a ser anunciado este ano. Seguem-se, nos próximos dias, os Nobel da Química, da Paz e da Economia.

Ontem o Nobel da Medicina foi atribuído ao norte-americano James P. Allison e ao japonês Tasuku Honjo pelas suas descobertas sobre o papel do sistema imunitário no tratamento do cancro.