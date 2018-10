Pacotes enviados para o Pentágono suspeitos de conter ricina

Segundo o porta-voz do Pentágono Chris Sherwood, a polícia federal norte-americana (FBI) já está a investigar o caso e não há, por enquanto, mais pormenores.

Sherwood precisou que os pacotes suspeitos foram encontrados na segunda-feira, numas instalações de triagem da correspondência que se situam no perímetro do Pentágono, mas não dentro do edifício principal, onde fica o gabinete do secretário da Defesa.

As duas encomendas estavam endereçadas a uma pessoa que trabalha no Pentágono e cujo nome o porta-voz não revelou.

Outro porta-voz do Pentágono, o coronel Rob Manning, disse que todo o correio recebido nas instalações de triagem na segunda-feira está sob quarentena e "não representa qualquer ameaça para os funcionários do Pentágono".

A ricina é parte da "polpa" que se deita fora quando se produz óleo de mamona e, de acordo com os Centros para Controlo e Prevenção de Doenças, se for parcialmente purificada ou refinada, é uma arma letal.

Considerado o veneno mais forte do reino vegetal, a ricina é 6.000 vezes mais forte que o cianeto e é uma substância mortal em caso de ingestão, de inalação ou de injeção, e contra a qual não existe antídoto.

As sementes de ricina foram utilizadas por entidades como a organização terrorista Al-Qaida com o objetivo de perpetrar atentados biológicos.

Lusa