Segundo o jornal francês Ouest-France, o tratador terá perdido controlo do cavalo quando o transportava para uma corrida perto de Paris. O animal acabou por entrar no bar a galopar e a dar coices no ar.

“Ainda não consigo acreditar que aconteceu”, contou a dona do estabelecimento à Reuters.

O incidente aconteceu na semanada passada, mas não terá sido a primeira vez. O jockey revelou que o cavalo tem tendência para fugir.