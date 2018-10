Angela Merkel chegou a Israel para visita de 24 horas

Merkel, que se faz acompanhar por uma delegação de empresários alemães, inicia a visita, que termina na quinta-feira, com um jantar com Netanyahu, com quem visitará, no mesmo dia, a exposição de inovação no Museu de Israel e participará depois numa mesa de debate com empresários dos dois países.

Segundo a agência de notícias espanhola EFE, a polícia israelita fechou a estrada que liga as cidades de Telavive e Jerusalém "por razões de segurança", e cortou a circulação na entrada principal na cidade, desde o aeroporto, até a chegada da comitiva, que foi recebida pelo ministro da Cooperação Regional, Tzachi Hanegbi.

Merkel planeia ainda visitar o Museu do Holocausto ou o 'Yad Vashem' na quinta-feira, em Jerusalém, e, mais tarde, irá receber um doutoramento honorário pela Universidade de Haifa.

Após o evento, acompanhada por Netanyahu, os dois realizarão uma segunda reunião de trabalho seguida de uma reunião intergovernamental, realizada bianualmente pelos dois países.

Esta reunião bilateral foi adiada durante cerca de ano e meio devido a divergências com as políticas de colonatos dos territórios ocupados por Israel e às relações com os palestinianos, mas Merkel decidiu finalmente realizar o encontro, noticiou hoje o jornal Jerusalém Post.Antes de finalizar a sua viagem, a chanceler alemã vai almoçar com o presidente de Israel, Reuvén Rivlin.

Lusa