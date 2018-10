Holanda impediu ciberataque russo contra Organização para a Proibição das Armas Químicas

Os agentes russos pertencentes ao serviço secreto militar GRU entraram em território holandês a 10 de abril e foram detidos com equipamento de espionagem num hotel perto da sede da OPAQ, anunciou hoje a ministra da Defesa, Ank Bijleveld.

Na altura, a organização internacional que coopera com a ONU investigava qual a substância usada no ataque em Salisbury contra o ex-expião russo Sergei Skripal, que acabou por morrer, e a filha Julia, que sobreviveu.

A OPAQ investigava também o agente químico usado no ataque a Douma, na Síria.

A Rússia tem negado sempre o envolvimento em qualquer um destes ataques.

Os quatro russos, cujas identidades não foram reveladas mas tinham passaportes diplomáticos, foram detidos e expulsos da Holanda a 13 de abril, disse um responsável militar holandês, Onno Eichelsheim.

Foram levados de avião para Moscovo no dia da prisão e tiveram de deixar todos os seus pertences na Holanda. Um computador portátil pertencente a um dos quatro agentes, que integram alegadamente os serviços secretos russos (GRU), estava ligado ao Brasil, à Suíça e à Malásia.

O conteúdo dizia respeito à investigação do acidente do voo MH17 da companhia Malaysia Airlines, abatido por um míssil em 2014 no leste da Ucrânia.

"A espionagem militar russa está muito ativa na Holanda, onde há muitas organizações internacionais sediadas", afirmou Onno Eichelsheim.

"O Governo holandês está extremamente preocupado com o envolvimento desses agentes (russos)", disse a ministra da Defesa holandesa. "Normalmente, não divulgamos esse tipo de operação de contrainformação", mas decidiu anunciar agora devido às informações publicadas hoje pelo Governo britânico, que acusam os serviços de informação russo de realizar uma série de ciberataques globais.

A ministra disse que está "orgulhosa do trabalho" dos serviços de segurança holandeses e apelou aos russos que travem as operações cibernéticas secretas que buscam "minar" as democracias ocidentais.