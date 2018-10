Polícia da Catalunha entra em confronto com manifestantes pró-independência

Após a ação policial, os integrantes pró-unidade marcharam pelas ruas da cidade, escoltados pelas autoridades. Na segunda-feira, a polícia teve de usar balas de borracha para impedir que manifestantes separatistas invadissem o prédio do parlamento regional, no dia que marcou o primeiro aniversário do referendo de independência.

Enric Fontcuberta

Ainda neste dia, manifestantes dissidentes realizaram uma série de protestos que bloquearam estradas, rodovias e ferrovias. Os defensores da independência ainda exigem que o resultado do referendo de 1 de outubro de 2017 seja considerado, mas a Espanha afirma que a votação foi inconstitucional.