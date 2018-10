Banqueiro italiano transferia dinheiro das contas dos ricos para dar aos pobres

Ao todo foi um milhão de euros que Gilberto Baschiera transferiu ao longo de sete anos. Fazia-o em pequenas quantias, e transferia o dinheiro das contas dos clientes mais abastados para aquelas de quem tinha dificuldades em obter empréstimos.

Por não ter antecedentes criminais nem ter ficado com dinheiro, o banqueiro apelidado de “Robin Hood” evitou cumprir pena de prisão de dois anos depois de ter chegado a um acordo com as autoridades italianas. À BBC, o advogado conta que Gilberto acabou por perder a casa e o emprego.

A história começou em 2009. Quando os seus clientes tinham dificuldades em obter um crédito, o homem transferia dinheiro para as suas contas. O combinado era devolverem rapidamente a quantia, mas muitos não o fizeram.

“Ele confiou que as pessoas que ajudava iriam devolver o dinheiro”, explicou o advogado.

"O preço que paguei é demasiado alto. Não o faria de novo", afirmou o bancário, citado pelo La Republica.