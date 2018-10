França abre inquérito após desaparecimento do presidente chinês da Interpol

A mesma fonte indicou à agência France Presse que o inquérito foi aberto depois de a mulher de Hongwei Meng ter avisado as autoridades francesas que deixou de ter qualquer notícia do marido desde finais de setembro, quando este partiu para a China.

De acordo com a rádio "Europe 1", a mulher de Hongwei Meng, que ainda se encontra a residir em Lyon, com os filhos, avisou as autoridades que o marido, de 64 anos, não dava notícias desde 29 de setembro.