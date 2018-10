O chapéu de Melania que está a gerar polémica

A visita de Melania ao continente africano começou com uma passagem da primeira-dama norte-americana por uma clínica de bebés, num hospital do Gana. No mesmo país, visitou na quarta-feira um antigo forte de detenção de escravos. Um local a 145 quilómetros da capital, Acra, onde muitos africanos ficavam presos antes de serem colocados em navios.