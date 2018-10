Bolsonaro usa "We are the Champions" no último vídeo de campanha

Numa montagem de vídeo, divulgada na sua conta da rede social Instagram, Bolsonaro aparece em campanha tendo como som de fundo a conhecida canção da banda Queen, o grupo de Freddy Mercury que morreu em 1991.

O vídeo mostra Jair Bolsonaro a ser levado em triunfo pelos seus apoiantes, num encontro de campanha, o esfaqueamento ocorrido em setembro no meio da multidão e ainda a imitar uma arma com uma das suas muletas. Tudo ao som da música "We are the champions" dos Queen.

O candidato presidencial de extrema-direita, de 63 anos, afirmou que preferiria ter um filho "morto num acidente" em vez de ser homossexual.

No sábado, em véspera de votação, Jair Bolsonaro surpreendeu ao afirmar que vai "governar para todos, mesmo para os ateus" e "incluindo para os gays, porque há gays que são pais, que são mães".

Cerca de 147 milhões de brasileiros escolhem hoje o novo Presidente, os parlamentares e responsáveis pelos governos regionais.

Lusa