Centenas de manifestantes contra Bolsonaro em São Paulo

Organizado por grupos de mulheres nas redes sociais, este é o segundo protesto contra o candidato de extrema-direita, que lidera as sondagens para as presidenciais de domingo.

Bolsonaro suscitou inúmeras polémicas por declarações machistas, racistas e homofóbicas e tem sido contestado por mulheres que lançaram em setembro a campanha "Ele não".

No protesto, os gritos de "Ele não" eram acompanhados por cantos de guerra como "fascistas, machistas não passarão" e "vem para rua, vem contra o fascista".

Vitória Tavares, de 18 anos, disse á Lusa que compareceu no protesto por discordar das ideias defendidas por Bolsonaro.

"Não concordo com nada que o Bolsonaro diz ou prega. Ele é contra as mulheres e as minorias.", declarou.

A estudante disse acreditar que Bolsonaro não vencerá a eleição na primeira volta, mesmo reconhecendo que ele esta aumentando sua popularidades com os ataques que faz contra o Partido dos Trabalhadores (PT).

"O voto contra o PT favorece o Bolsonaro, mas ele não tem capacidade de mudar o Brasil", afirmou.

Carolina Spinoza, 33 anos, também disse que aderiu ao protesto das mulheres porque não acredita nas promessas do candidato de extrema-direita.

"Infelizmente tem muita gente votando em um candidato que é contra e tem muitos aliados que desejam tirar os direitos das minorias", avaliou.

"O sentimento de 'antipetismo' [como é chamado o movimento contra o PT] tem influenciado muito. Essas pessoas querem mudança e não estão pensando nas consequências que está mudança trará depois", concluiu.

Neste domingo, 147 milhões de brasileiros vão às urnas votar para escolher um novo Presidente, os membros do Parlamento, governadores e parlamentares regionais.

Lusa