Juiz Brett Kavanaugh prestou juramento perante o Supremo Tribunal dos EUA

Numa cerimónia na sede do Tribunal Supremo, em Washington, e perante Anthony Kennedy, o magistrado desta instância e já reformado, o juiz John Roberts presidiu ao juramento de Kavanaugh, que se tornou no juiz número 144 da alta instância judicial norte-americana, informaram os media locais.

Kavanaugh vai precisamente ocupar o cargo deixado vago pelo juiz Kennedy, que se reformou no verão. A Casa Branca informou em comunicado que o Presidente Donald Trump assinou a bordo do avião presidencial, a caminho de um evento no Kansas, um documento que designa Kavanaugh como o novo juiz do Supremo Tribunal, uma medida prévia ao juramento oficial.

Antes de assinar o texto, Trump felicitou o Senado pela confirmação do juiz, que definiu de "pessoa extraordinária" e "com muito talento". Trump, na sua conta pessoal no Twittwer, também minimizou os protestos contra Kavanaugh ao assegurar que eram "200 pessoas", um número que "nem sequer chegavam para ocupar as duas primeiras filas do nosso comício no Kansas".

Centenas de pessoas, na maioria mulheres, concentram-se ao longo do dia junto ao Capitólio e ao Supremo Tribunal, situados na mesma zona da capital federal.

A confirmação de Kavanaugh para o Senado dos EUA deverá implicar uma maioria republicana e de cariz conservador na mais alta instância judicial dos Estados Unidos.

Kavanaugh foi acusado publicamente por três mulheres de abusos sexuais, entre elas Christine Blasey Ford, que há uma semana contou a sua versão numa audiência pública perante o Senado sobre factos que supostamente ocorreram durante uma festa em 1982.

Na sexta-feira, Kavanaugh, já tinha vencido uma primeira votação preliminar do Senado no processo de confirmação para juiz do Supremo Tribunal, com 51 votos contra 49.

A pressão social contra a confirmação de Kavanaugh tinha-se reforçado nos últimos dias, com centenas de mobilizações em todo o país.

