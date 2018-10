78 mortos e 142 infetados no 2º surto de ébola no Congo este ano

35 casos prováveis

De acordo com um relatório com dados referentes até ao dia 06 de outubro e que foi divulgado no domingo à noite, as autoridades assinalam a possibilidade de 177 casos, estando confirmada a infeção de 142 pessoas.

O surto de Ébola foi declarado no dia 01 de agosto nas províncias de Kivu e de Ituri, no norte da República Democrática do Congo.

Em algumas zonas a propagação ficou a dever-se às próprias populações que se recusaram a receber tratamento e, por outro lado, à falta de acesso provocada por grupos armados.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu no dia 03 de outubro o fim das hostilidades no nordeste do país para que seja facilitado a entrada das equipas sanitárias.

Desde o início do mês de agosto, cerca de 15 mil pessoas foram vacinadas nas cidades de Mabalako, Beni, Mandima, Katwa e Butembo.

2º surto começou uma semana depois do 1º

Este é já o segundo surto declarado em 2018, oito dias depois de o ministro da Saúde, Oly Ilunga, ter declarado o fim da epidemia que se registou anteriormente, no oeste da República Democrática do Congo.

Ébora: o virus uma taxa de mortalidade de 90%

O vírus do Ébola transmite-se através do contacto direto com sangue ou fluidos corporais contaminados, transmite febre hemorrágica e pode atingir uma taxa de mortalidade de 90% se não é tratado de forma imediata.



A nível global, o surto mais grave foi declarado oficialmente em março de 2014 -- com casos que remontavam a dezembro de 2013 na Guiné Conacri tendo-se expandido à Serra Leoa e à Libéria.



Dois anos depois, em janeiro de 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a epidemia estava debelada tendo morrido 11.300 pessoas.

Com Lusa