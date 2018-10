António Guterres "preocupado" com desaparecimento de jornalista saudita

Stephane Dujarric, porta-voz da ONU, disse que o secretário-geral segue "de perto" o caso Khashoggi, e sublinhou que está a decorrer uma investigação em Istambul.

Responsáveis oficiais turcos referiram que o colaborador do diário norte-americano Washington Post foi morto no consulado saudita em Istambul e que o seu corpo foi retirado do local, sem no entanto fornecerem provas concretas.

As autoridades sauditas negaram as alegações, e o consulado garante que Khashoggi abandonou as instalações. Dujarric disse hoje aos 'media' na sede da ONU em Nova Iorque que Guterres "tem sido um defensor dos jornalistas".

"De forma pública ou privada, o secretário-geral tem com frequência abordado esta questão com os Estados-membros", salientou.

A presidente da Assembleia Geral, Maria Espinosa Garces, também se manifestou "muito preocupada" com o desaparecimento de Khashoggi, de acordo com a sua porta-voz, Monica Grayley.

Jamal Khashoggi, um crítico do regime de Riade, desapareceu em 2 de outubro após uma deslocação ao consulado saudita onde deveria obter a documentação necessária para o previsto casamento com a sua noiva turca.

Responsáveis oficiais sauditas garantem que o jornalista deixou o edifício, uma versão que é negada pelas autoridades turcas, e quando surgiram informações sobre o seu assassínio por agentes de Riade.

As autoridades turcas pediram, entretanto, para fazer buscas no consulado saudita de Istambul, onde há quase uma semana foi visto pela última vez o jornalista Jamal Khashoggi, noticiou hoje a televisão turca NTV.

O pedido foi feito ao embaixador da Arábia Saudita em Ancara, chamado no domingo ao Ministério dos Negócios Estrangeiros turco, o que ocorre pela segunda vez desde o desaparecimento de Khashoggi, na passada terça-feira.

Lusa